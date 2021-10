Ammutinamento Napoli, Allan in tribunale il 14 ottobre. Potrebbe chiamare a testimoniare anche Ancelotti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Napoli è ricorso alle vie legali per l’Ammutinamento del 5 novembre 2019, per il momento solo verso chi ha lasciato il club, come Hysaj, Maksimovic e Allan. Per i primi due, la richiesta del club è il 25% dello stipendio mensile, mentre per Allan, in seguito allo screzio con il vicepresidente Edo, la richiesta è superiore: il 50% di una mensilità, considerando anche i danni di immagine per il club. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il brasiliano deporrà il prossimo 14 ottobre, in videoconferenza. “Giovedì 14 ottobre Allan avrà pensieri diversi dal campo, dovrà collegarsi con il tribunale di Napoli in videoconferenza per un’udienza. Lo difenderà l’avvocato Gianandrea Pilla che ha nominato nel ruolo di arbitro di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilè ricorso alle vie legali per l’del 5 novembre 2019, per il momento solo verso chi ha lasciato il club, come Hysaj, Maksimovic e. Per i primi due, la richiesta del club è il 25% dello stipendio mensile, mentre per, in seguito allo screzio con il vicepresidente Edo, la richiesta è superiore: il 50% di una mensilità, considerandoi danni di immagine per il club. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il brasiliano deporrà il prossimo 14, in videoconferenza. “Giovedì 14avrà pensieri diversi dal campo, dovrà collegarsi con ildiin videoconferenza per un’udienza. Lo difenderà l’avvocato Gianandrea Pilla che ha nominato nel ruolo di arbitro di ...

