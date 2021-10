Amici e Verissimo saltano l’appuntamento della domenica: il motivo (Di venerdì 8 ottobre 2021) domenica 10 ottobre Verissimo e Amici non andranno in onda: ecco perché Mediaset ha cambiato la programmazione. (Instagram)Temporanea novità nel palinsesto Mediaset del weekend: Verissimo e Amici salteranno l’appuntamento consueto della domenica e quindi non andranno in onda il pomeriggio del 10 ottobre. I due programmi di punta di Canale 5, promossi dallo share da quando hanno ripreso la messa in onda dopo la pausa estiva, subiranno la variazione a causa di un popolare appuntamento televisivo che riguarda tutto il Paese. Ti potrebbe interessare anche -> Carola e Luigi la prima coppia di Amici 2021? L’intimità rovinata Amici e Verissimo non vanno in onda domenica 10 ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 ottobre 2021)10 ottobrenon andranno in onda: ecco perché Mediaset ha cambiato la programmazione. (Instagram)Temporanea novità nel palinsesto Mediaset del weekend:salterannoconsuetoe quindi non andranno in onda il pomeriggio del 10 ottobre. I due programmi di punta di Canale 5, promossi dallo share da quando hanno ripreso la messa in onda dopo la pausa estiva, subiranno la variazione a causa di un popolare appuntamento televisivo che riguarda tutto il Paese. Ti potrebbe interessare anche -> Carola e Luigi la prima coppia di2021? L’intimità rovinatanon vanno in onda10 ...

