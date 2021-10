Amici di Maria De Filippi | anticipazioni e l’ospite della quarta puntata eccezionalmente in onda lunedì 11 ottobre

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La21esima stagione del talent show non andrà indi domenica, come avvenuto nelle altre occasioni, ma andrà inalle ore 14:45 di112021 sempre su Canale5, in seguito alla decisione sul cambio di palinsesto di Mediaset. I numerosi fantrasmissione potranno continuare a vedere le gesta dei giovani talenti che però hanno messo a serio rischio la loro permanenza nella scuola più ambita d’Italia.Detornerà a condurre il talent show nello spazio in programmazione nel nuovo slot domenicale soltanto settimana prossima quando riprenderà la sfida contro la sua storica amica Mara Venier. Lee gli ospiti...

awkgvrl : RT @scorpinoe: Fine settimana senza Amici, Maria questa programmazione la domenica sta devastando questo paese #amici21 - _giuli05_ : RT @naiemzzu: MA NON BASTANO LE MANI AD AMICI COSÌ L’HA POTUTA SENTIRE TANTA GENTE MARIA DE FILIPPI TI HO SEMPRE AMATA ANCHE PER IL FATTO C… - L0vEsAr0unD : RT @scorpinoe: Fine settimana senza Amici, Maria questa programmazione la domenica sta devastando questo paese #amici21 - bad_decisions0 : RT @scorpinoe: Fine settimana senza Amici, Maria questa programmazione la domenica sta devastando questo paese #amici21 - gaiaadonati : RT @scorpinoe: Fine settimana senza Amici, Maria questa programmazione la domenica sta devastando questo paese #amici21 -

Gli ospiti Dopo Sangiovanni e Anna Valle, nella quarta puntata, come nuova ospite di Amici 21, tornerà in studio Gaia Gozzi. La cantante, uscita dal talent qualche anno fa, presenterà a Maria De Filippi...