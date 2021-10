Amici Anticipazioni puntata dell’11/10/2021: Maria De Filippi è furiosa (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella registrazione della puntata di Amici, che andrà in onda lunedì 11 ottobre, Maria De Filippi ha fatto un discorso molto serio a tutti nuovi allievi. In seguito ad alcuni video mostrati sulla cattiva condotta comportamentale dei ragazzi durante le giornate scolastiche,in particolare dei cantanti Inder e Flaza, la conduttrice è intervenuta. Ha chiesto che venga presa con serietà questa esperienza televisiva che stanno vivendo, facendo riferimento anche ad alcuni fiori all’occhiello del programma, come Sangiovanni che in pochissimi mesi ha totalizzato ben 14 dischi di platino. I cantanti e i ballerini avranno recepito il messaggio della De Filippi? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Maria De Filippi e la rivelazione bomba: “Ecco come è nato ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella registrazione delladi, che andrà in onda lunedì 11 ottobre,Deha fatto un discorso molto serio a tutti nuovi allievi. In seguito ad alcuni video mostrati sulla cattiva condotta comportamentale dei ragazzi durante le giornate scolastiche,in particolare dei cantanti Inder e Flaza, la conduttrice è intervenuta. Ha chiesto che venga presa con serietà questa esperienza televisiva che stanno vivendo, facendo riferimento anche ad alcuni fiori all’occhiello del programma, come Sangiovanni che in pochissimi mesi ha totalizzato ben 14 dischi di platino. I cantanti e i ballerini avranno recepito il messaggio della De? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…Dee la rivelazione bomba: “Ecco come è nato ...

