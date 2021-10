Amici Anticipazioni puntata dell’11/10/2021: due allievi vengono sospesi (Di venerdì 8 ottobre 2021) In base alle prime Anticipazioni, la quarta puntata di Amici di Maria De Filippi si preannuncia di essere molto complessa. La professoressa Anna Pettinelli si è trovata davanti ad una scelta difficile. In un primo momento ha confermato la posizione della scuola del suo allievo Inder, il quale ha cantato il suo inedito “Ho la gola secca”, ma in seguito ad un video in cui è stata mostrata la cattiva condotta del ragazzo nella scuola ci ha ripensato, sospendendo la felpa di Amici. Stessa sorte è toccata alla cantante Flaza, che per le stesse motivazioni è stata messa in discussione dalla prof. Lorella Cuccarini. Riusciranno Inder e Flaza a riconquistare i loro banchi? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici News, parla un compagno di classe di Giulia Stabile: “gli stavo sulle ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) In base alle prime, la quartadidi Maria De Filippi si preannuncia di essere molto complessa. La professoressa Anna Pettinelli si è trovata davanti ad una scelta difficile. In un primo momento ha confermato la posizione della scuola del suo allievo Inder, il quale ha cantato il suo inedito “Ho la gola secca”, ma in seguito ad un video in cui è stata mostrata la cattiva condotta del ragazzo nella scuola ci ha ripensato, sospendendo la felpa di. Stessa sorte è toccata alla cantante Flaza, che per le stesse motivazioni è stata messa in discussione dalla prof. Lorella Cuccarini. Riusciranno Inder e Flaza a riconquistare i loro banchi? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…News, parla un compagno di classe di Giulia Stabile: “gli stavo sulle ...

