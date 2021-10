Amici 21, cambia ancora il palinsesto: Maria De Filippi va in onda lunedì (Di venerdì 8 ottobre 2021) Maria De Filippi è stata costretta a cambiare ancora giorno di programmazione. Questa è stata la decisione di Mediaset in merito alla puntata di Amici 21 del 10 ottobre, che ha ceduto il passo alla finalina per il 3° e 4° posto che vedrà protagonista la Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini, sconfitta in semifinale dalla Spagna nonostante il gol in rimonta di Pellegrini. Amici 21, quando va in onda I tanti fan di Amici di Maria De Filippi non hanno niente da temere. Le storie dei protagonisti torneranno lunedì 11 ottobre, con le conferme delle maglie e le sfide previste dal provvedimento disciplinare, alle quali è stato chiamato anche Luca D’Alessio – in arte LDA – figlio del più noto Gigi. ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 ottobre 2021)Deè stata costretta aregiorno di programmazione. Questa è stata la decisione di Mediaset in merito alla puntata di21 del 10 ottobre, che ha ceduto il passo alla finalina per il 3° e 4° posto che vedrà protagonista la Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini, sconfitta in semifinale dalla Spagna nonostante il gol in rimonta di Pellegrini.21, quando va inI tanti fan didiDenon hanno niente da temere. Le storie dei protagonisti torneranno11 ottobre, con le conferme delle maglie e le sfide previste dal provvedimento disciplinare, alle quali è stato chiamato anche Luca D’Alessio – in arte LDA – figlio del più noto Gigi. ...

