Amici 21, allievo rivela la sua malattia: “Devo evitare lo stress” – VIDEO (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo il provvedimento disciplinare ed un richiamo ricevuto dal proprio insegnante, allievo di Amici 21 rivela la sua malattia: “Lo stress influisce su tutto” In questi giorni abbiamo parlato del provvedimento disciplinare messo in atto dalla produzione di Amici 21 a causa del disordine e della scarsa pulizia che in casetta la fa da padrone. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo il provvedimento disciplinare ed un richiamo ricevuto dal proprio insegnante,di21la sua: “Loinfluisce su tutto” In questi giorni abbiamo parlato del provvedimento disciplinare messo in atto dalla produzione di21 a causa del disordine e della scarsa pulizia che in casetta la fa da padrone. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

icarvsplume : @safficaesaurita E guarda un po’ era un suo allievo. Non mi sembra che dalla scuola della Celentano ci siano mai st… - PasqualeMarro : #Amici2021: #AnnaPettinelli furiosa, terrorizza un allievo - valemotional : @So______what_ tecnicamente con la maglia sospesa non sei davvero allievo di amici - iochenesoscusi : ormai sono troppo abituata alla petti di amici venti con un allievo solo invece quest'anno ne ha 3/4 eppure vediamo sempre inder - Master2001_3 : RT @Akascia1: @liliaragnar @piersar62 Montanari è allievo di Di Bella Scienziati per cui il nobel è poco, di una cosa sono certa dei DI BEL… -