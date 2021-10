Altro che accoglienza, l'Europa vuole i muri anti-migranti (Di venerdì 8 ottobre 2021) I flussi migratori tornano a preoccupare l'Ue. I ministri degli Interni di dodici Stati membri hanno infatti chiesto alla Commissione von der Leyen di finanziare la realizzazione di barriere ai confini esterni dell'Unione. La richiesta è stata inserita in una lettera dello scorso 7 ottobre, inviata al vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas e al commissario europeo per gli affari interni Ylva Johansson. In particolare, i ministri firmatari appartengono a Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia e Slovacchia. "Per garantire l'integrità e il normale funzionamento dello spazio Schengen, tutte le nostre frontiere esterne devono essere protette con il massimo livello di sicurezza", si legge nella missiva, "Allo stesso tempo, la nostra politica in materia di migrazione e asilo deve ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 ottobre 2021) I flussi migratori tornano a preoccupare l'Ue. I ministri degli Interni di dodici Stati membri hanno infatti chiesto alla Commissione von der Leyen di finanziare la realizzazione di barriere ai confini esterni dell'Unione. La richiesta è stata inserita in una lettera dello scorso 7 ottobre, inviata al vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas e al commissario europeo per gli affari interni Ylva Johansson. In particolare, i ministri firmatari appartengono a Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia e Slovacchia. "Per garre l'integrità e il normale funzionamento dello spazio Schengen, tutte le nostre frontiere esterne devono essere protette con il massimo livello di sicurezza", si legge nella missiva, "Allo stesso tempo, la nostra politica in materia di migrazione e asilo deve ...

officialmaz : Mi permetto Definire teppisti tifosi che fischiano un loro ex giocatore è esagerato. Si può criticare chi ha fischi… - marcotravaglio : ASTENSIONE PROGRAMMATA Anch’io, come Padellaro, ho visto i colleghi del Giornale Unico esultanti per la morte del p… - ilfoglio_it : Altro che aggressione del governo al patrimonio delle famiglie, accade l'esatto contrario: il Superbonus 110% prele… - juustgiuls : RT @saywaaad: Tutte le challenge che abbiamo fatto l’altro giorno con #Sangiovanni: - themoon_Lilo : @Louis_Tomlinson @samfendermusic Louis io ti amo e sono molto felice che supporti altro artisti, ma quando parli della tua musica QUANDO -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Enrico Letta, un sogno chiamato Ursula: subito dopo lo spoglio di lunedì... rumors sul leader Pd Video su questo argomento "Problema per la maggioranza? Più che altro per la Lega". Letta attacca il Carroccio sulla delega fiscale

Evergrande, ascesa e caduta del miliardario Xu Jiavin Ci mancava Fantasia , il nome di un altro gigante immobiliare cinese che, al pari di Evergrande sospesa in Borsa in attesa di sviluppi sull'enorme debito (305 miliardi di dollari), giovedì non è stata in grado di pagare gli interessi ...

Altro che light: era marijuana - I Carabinieri ne sequestrano quasi 3 mila piante BuongiornoAlghero.it L'Eurovision si farà a Torino e tutti se ne prendono il merito AGI - La città di Torino batte la concorrenza e si accinge a ospitare il prossimo anno l'Eurovision Song Contest. È l'indiscrezione di queste ore, ritenuta molto attendibile. L'annuncio ufficiale da p ...

Codice Sconto Ho Mobile Il risparmio è arrivato: grazie al codice sconto Ho Mobile che ti proponiamo su questa pagina, potrai ricevere uno sconto sul tuo ordine. Non è disponibile nessun coupon da applicare? Non preoccuparti ...

Video su questo argomento "Problema per la maggioranza? Piùper la Lega". Letta attacca il Carroccio sulla delega fiscaleCi mancava Fantasia , il nome di ungigante immobiliare cinese, al pari di Evergrande sospesa in Borsa in attesa di sviluppi sull'enorme debito (305 miliardi di dollari), giovedì non è stata in grado di pagare gli interessi ...AGI - La città di Torino batte la concorrenza e si accinge a ospitare il prossimo anno l'Eurovision Song Contest. È l'indiscrezione di queste ore, ritenuta molto attendibile. L'annuncio ufficiale da p ...Il risparmio è arrivato: grazie al codice sconto Ho Mobile che ti proponiamo su questa pagina, potrai ricevere uno sconto sul tuo ordine. Non è disponibile nessun coupon da applicare? Non preoccuparti ...