Allerta meteo: intenso maltempo su Marche, Molise e Puglia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dichiarata l'Allerta meteo arancione per Marche, Molise e Puglia. La Protezione Civile invita alla massima attenzione e di restare a casa. Il maltempo continuerà anche oggi 8 ottobre 2021 a causa di un'area di bassa pressione, posizionata sull'Italia centro-meridionale che porterà fenomeni intensi. Il maltempo condizionerà buona parte del Sud e sul versante adriatico centrale con piogge e venti associati. Il Dipartimento della Protezione Civile invita a rimanere a casa o ad uscire solo per urgenze e fare la massima attenzione, aumentando gli avvisi che riguardano i fenomeni meteo avversi che potrebbero impattare sul territorio. Le regioni indicate dal dipartimento infatti sono a rischio criticità idrogeologiche e idrauliche.

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo Meteo. Allerta gialla oggi in Sicilia. Piogge anche nel Trapanese Allerta meteo gialla anche oggi in Sicilia. In particolare nella parte settentrionale, nelle province di Trapani, Palermo e Messina. Lo si evince dal bollettino della protezione civile regionale. Sono ...

Puglia, maltempo: allerta, codice arancione per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 per ventiquattro ore. Si prevedono 'precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, ...

Allerta meteo: intenso maltempo su Marche, Molise e Puglia Dichiarata l'allerta meteo arancione per Marche, Molise e Puglia. La Protezione Civile invita alla massima attenzione e di restare a casa.

Maltempo sulla costa, temperature in picchiata e tromba d’aria sul mare Temperature in picchiata e una tromba d’aria che si è scatenata nel pomeriggio di ieri, 7 ottobre, a largo del mare di Petacciato come dimostra la foto di Gabry Berchicci pubblicata sulla pagina Insta ...

