Alla parrocchia di “Gesù Risorto” riprendono gli incontri di catechesi (Di venerdì 8 ottobre 2021) di Monica De Santis Da oggi, venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 19,30 finalmente in presenza in Chiesa, la comunità della parrocchia Gesù Risorto, al Parco Arbostella, riprenderà il percorso di catechesi Biblica il cui tema principale sarà “Un incontro che ti cambia la vita” (dal vandelo di Giovanni 1,35-42). L’obiettivo della catechesi biblica-simbolica è quello di far crescere “l’interiorità della fede”, in ogni persona e che non è innanzitutto emozione o vita affettiva o coscienza morale. L’interiorità rivelata nelle Scritture è una dimora intima che Dio si costruisce nell’uomo; non è né naturale né fabbricata a partire dalle leggi umane. Questa singolare vita interiore nasce, cresce e si sviluppa, in ognuno di noi, grazie all’eco intima della Parola di Dio. La sua crescita avviene attraverso una ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 8 ottobre 2021) di Monica De Santis Da oggi, venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 19,30 finalmente in presenza in Chiesa, la comunità della, al Parco Arbostella, riprenderà il percorso diBiblica il cui tema principale sarà “Un incontro che ti cambia la vita” (dal vandelo di Giovanni 1,35-42). L’obiettivo dellabiblica-simbolica è quello di far crescere “l’interiorità della fede”, in ogni persona e che non è innanzitutto emozione o vita affettiva o coscienza morale. L’interiorità rivelata nelle Scritture è una dimora intima che Dio si costruisce nell’uomo; non è né naturale né fabbricata a partire dalle leggi umane. Questa singolare vita interiore nasce, cresce e si sviluppa, in ognuno di noi, grazie all’eco intima della Parola di Dio. La sua crescita avviene attraverso una ...

Advertising

BlunoteWeb : Taranto: Visita del sindaco Melucci alla parrocchia Santa Rita - iltirreno : Livorno: Piotr Grajper, nato in Polonia, per dieci anni alla guida della parrocchia. Il ricordo della Misericordia… - TirrenoLivorno : Piotr Grajper, nato in Polonia, per dieci anni alla guida della parrocchia. Il ricordo della Misericordia di Antign… - pasqualeb : Ma la prossima volta mi intrufolo ad ogni costo. Secondo alcune fonti fa capo alla più antica parrocchia di #Napoli. - BenecomuneNet : RT @ACLI_Roma: #7ottobre “Lontano dalle luci dei riflettori torna il calcio delle parrocchie”. Su @Avvenire_Nei la finale dell’XI edizione… -