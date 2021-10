Alla Chiesa valdese di Bergamo nuovo pastore: è Italo Pons (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel corso dell’estate, il pastore Winfrid Pfannkuche, al termine del suo ministero pastorale della Chiesa valdese di Bergamo, si è trasferito a Roma per assumere la cura della Chiesa valdese di via IV Novembre, l’edificio di culto protestante più antico di Roma essendo iniziata la sua costruzione all’indomani del settembre 1870 e completata nel 1884. A Bergamo è arrivato il pastore Italo Pons, proveniente da Milano, via Sforza. Sebbene già in servizio, il pastore Pons sarà ufficialmente insediato dal Sovrintendente del VI Circuito delle Chiese valdesi e metodiste, Mario Vanzella, nel corso del culto di domenica 17 ottobre alle 10,30, nel tempio di viale Roma 4, come annuncia il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel corso dell’estate, ilWinfrid Pfannkuche, al termine del suo ministero pastorale delladi, si è trasferito a Roma per assumere la cura delladi via IV Novembre, l’edificio di culto protestante più antico di Roma essendo iniziata la sua costruzione all’indomani del settembre 1870 e completata nel 1884. Aè arrivato il, proveniente da Milano, via Sforza. Sebbene già in servizio, ilsarà ufficialmente insediato dal Sovrintendente del VI Circuito delle Chiese valdesi e metodiste, Mario Vanzella, nel corso del culto di domenica 17 ottobre alle 10,30, nel tempio di viale Roma 4, come annuncia il ...

Advertising

angelomangiante : Dall'Europeo saltato per infortunio alla lunga volata verso il mondiale. La rincorsa di Lorenzo Pellegrini è comin… - vaticannews_it : #7ottobre L'annuncio di #PapaFrancesco ai membri del Gruppo Misto di Lavoro ortodosso-cattolico Sant’Ireneo: “Il vo… - vaticannews_it : #7ottobre #FraternityForFuture il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna, stamani è intervenuto all'evento che si… - zZanzifero : RT @CB_Ignoranza: Ha corso come un matto su ogni pallone per 90 minuti, si è fatto cinquanta metri palla al piede e ha aspettato Pellegrini… - siria61 : @vettavi @reportrai3 Stavo cercando un appartamento a Pisa in affitto, ne ho visto uno vicino allo stadio, chi me… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Chiesa Merkel omaggia il Papa e Draghi ... 'Abbiamo avuto scambi sui problemi della Chiesa, ma anche sulle sfide politiche, come quelle dell'... credendo alla sua panzana dell'alternativa alla sinistra, hanno in buona fede votato per lui. Il ...

Calcio in lutto, addio all'ex arbitro Pato Soriani Una presenza costante anche in estate, gli organizzatori di Salara si affidavano alla sua decennale ... Ieri,mercoledì 6 ottobre, sono stati celebrati i funerali nella chiesa di Salara.

Cosa chiede la gente alla Chiesa? SettimanaNews Vlahovic Juve, arriva un altro no di Commisso a Cherubini La Juve in estate ci proverà comunque, ma i toscani vorrebbe incassare subito una cifra vicina ai 75 milioni di euro cash, Vlahovic Juve, arriva un altro no di Commisso a Cherubini. Nessuna operazione ...

Juventus su Vlahovic ma Commisso non vuole Chiesa bis: resta l'ipotesi estera Commisso è difficile che avalli un’operazione Chiesa bis. Ultime calcio - Secondo il Corriere Fiorentino, non è da escludere che dietro ai rinvii dell'entourage di Vlahovic fosse nascosto il corteggia ...

... 'Abbiamo avuto scambi sui problemi della, ma anche sulle sfide politiche, come quelle dell'... credendosua panzana dell'alternativasinistra, hanno in buona fede votato per lui. Il ...Una presenza costante anche in estate, gli organizzatori di Salara si affidavanosua decennale ... Ieri,mercoledì 6 ottobre, sono stati celebrati i funerali nelladi Salara.La Juve in estate ci proverà comunque, ma i toscani vorrebbe incassare subito una cifra vicina ai 75 milioni di euro cash, Vlahovic Juve, arriva un altro no di Commisso a Cherubini. Nessuna operazione ...Commisso è difficile che avalli un’operazione Chiesa bis. Ultime calcio - Secondo il Corriere Fiorentino, non è da escludere che dietro ai rinvii dell'entourage di Vlahovic fosse nascosto il corteggia ...