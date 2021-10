Alfonso Signorini commenta le urla di Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip: “Sembra un film porno!” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Alfonso Signorini si lascia andare a un piccante commento nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. Di fronte all’esagerata reazione di Francesca Cipriani alla sorpresa del fidanzato, il conduttore commenta la ‘Vippona’ intenta a aprire con ferocia una porta che pare invalicabile. “Sembra un film porno!” l’istintiva reazione del conduttore osservando la scena che gli si è presentata davanti. Francesca Cipriani: reazione esagerata alla sorpresa del fidanzato Francesca Cipriani torna protagonista al Grande Fratello Vip con una reazione da molti giudicata esagerata. La concorrente del reality, già la scorsa ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021)si lascia andare a un piccante commento nel corso della diretta delVip. Di fronte all’esagerata reazione dialla sorpresa del fidanzato, il conduttorela ‘Vippona’ intenta a aprire con ferocia una porta che pare invalicabile. “un” l’istintiva reazione del conduttore osservando la scena che gli si è presentata davanti.: reazione esagerata alla sorpresa del fidanzatotorna protagonista alVip con una reazione da molti giudicata esagerata. La concorrente del reality, già la scorsa ...

diaoboia : passo per il salotto e sento alfonso signorini dire di voler tornare a fare il giornalista indagando su una presunt… - pazzeska6 : alfonso signorini prende coscienza di se e si descrive #gfvip - fabiiffa : RT @LorisForedecapu: Posso sapere chi chiede le cose ad Alfonso signorini? Chi lo ferma per strada? Voglio nomi e cognomi #gfvip - Andrea18330775 : Senza ALFONSO SIGNORINI NON CI SAREBBE LO SHOW GRAZIE DI ESISTERE #GFVIP - mrcprovacitu : Alfonso: “tutti hanno detto Signorini che giornalista è” Twitter: #GFVIP -