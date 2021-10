Albertosi: «Donnarumma si è comportato male con il Milan» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Enrico Albertosi, ex portiere del Cagliari e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Donnarumma Enrico Albertosi, ex portiere del Cagliari e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito a Donnarumma. «Non si è comportato bene, ma ciò non giustifica i tifosi. Io non l’avrei mai fischiato. Donnarumma non era tranquillo? Per me no e si è visto quando gli è sfuggito il tiro di Marcos Alonso. Anche se vuoi far vedere che ti scivola tutto addosso, i fischi fanno male. Resta un cuore ingrato. Non si è comportato bene con il Milan e con i tifosi. La società gli ha dato tutto, lui ha sempre fatto pensare che non sarebbe andato via. Ha baciato più volte la maglia. Se ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Enrico, ex portiere del Cagliari e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito aEnrico, ex portiere del Cagliari e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito a. «Non si èbene, ma ciò non giustifica i tifosi. Io non l’avrei mai fischiato.non era tranquillo? Per me no e si è visto quando gli è sfuggito il tiro di Marcos Alonso. Anche se vuoi far vedere che ti scivola tutto addosso, i fischi fanno. Resta un cuore ingrato. Non si èbene con ile con i tifosi. La società gli ha dato tutto, lui ha sempre fatto pensare che non sarebbe andato via. Ha baciato più volte la maglia. Se ...

