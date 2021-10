Advertising

SvSport1 : Alassio si prepara a ospitare il Mondiale Femminile & Senior di bocce: martedì 12 la cerimonia di apertura -

SavonaNews.it

L'auditorium dell'Istituto Don Bosco di(posti su prenotazione, la platea che tornerà interamente disponibile per via delle nuove norme) nel pomeriggio di martedì 12 (ore 17) ospiterà quello .... Adandrà in scena un super campionato mondiale di bocce. Fervono i preparativi per l' appuntamento iridato femminile e senior che si terrà dall'11 al 16 ottobre al Palaravizza. Sono una trentina ...Inizieranno ad arrivare già oggi i veicoli militari che parteciperanno al raduno organizzato dall'Associazione Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori. Si posizioneranno in piazza Partigiani e faranno bella m ...Presentato a Roma il Mondiale femminile e senior di bocce che si terrà ad Alassio: il Salone d’Onore del Coni ha infatti ospitato la conferenza stampa del prestigioso evento in programma la prossima s ...