Al via le riprese de “Il grande male” di Mario Tani

Al via le riprese a Bari de "Il grande male" scritto e diretto da Mario Tani, una produzione MAC film con Amaranta Frame e con il contributo di Apulia Film Commission e il Ministero della Cultura. Dopo un incubo notturno, Giulio (Roberto Corradino, "Il paese delle spose infelici" di Pippo Mezzapesa) non riesce più ad uscire dal cortile di casa. Da quel momento mancano sette giorni alla fine del mondo. La verità si nasconde dietro ad un sibilo proveniente dal sottosuolo del suo palazzo. "Il grande male" è un film particolare, differente nella linea narrativa e nella ricerca estetica; è un film di genere, ma è anche un film drammatico i cui elementi principali sono però quelli tipici di un thriller, con mistero e suspense a condire una storia dai risvolti fantastici.

