Al via la prima edizione del Premio Marzotto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al via la prima edizione del Premio Marta Marzotto Il riconoscimento, riservato ai giovani talenti, andrà quest’anno al Miglior Cortometraggio Il Premio verrà consegnato l’11 dicembre a Venezia in occasione dello Sparkling December Party all’Hotel Metropole Al via la prima edizione del Premio Marta Marzotto ideato e promosso dalla figlia Diamante nel novantesimo anniversario della nascita di Marta. Concepito per rendere omaggio a una donna che ha profuso impegno, passione e generosità nella valorizzazione del talento e della creatività, il Premio celebrerà ogni anno un’opera o un artista nel campo del cinema, della moda, dell’arte figurativa, della musica, dello sport. Protagonista della prima ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al via ladelMartaIl riconoscimento, riservato ai giovani talenti, andrà quest’anno al Miglior Cortometraggio Ilverrà consegnato l’11 dicembre a Venezia in occasione dello Sparkling December Party all’Hotel Metropole Al via ladelMartaideato e promosso dalla figlia Diamante nel novantesimo anniversario della nascita di Marta. Concepito per rendere omaggio a una donna che ha profuso impegno, passione e generosità nella valorizzazione del talento e della creatività, ilcelebrerà ogni anno un’opera o un artista nel campo del cinema, della moda, dell’arte figurativa, della musica, dello sport. Protagonista della...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Al via la prima tappa di 'Su le maniche!' ?? Fino alle 18:30 in piazza Santa Maria Liberatrice a Testaccio! ?? ??… - christianrocca : Gurnahiani della prima ora La messinpiega di Boccassini, i dischi di Hornby e l’arte di farci identificare nelle p… - welikeduel : 'Prima gli italiani e prima le italiane e poi chiami escort stranieri?' Un #pojana arrabbiatissimo questa sera a… - G_Massa10 : @alexbyone1927 Allora ti consiglio di prendere o la prima a dx su Via Nazionale da pz della Repubblica (via Torino)… - hisasdiary : RT @niklasriveira: prima conoscevo solo la paura, lascia che tu sia una mia fantasia, prima che riapra gli occhi e ti portino via, la mente… -