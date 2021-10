Al Cinema Visionario dall’11 al 13 ottobre il documentario Venezia . infinita avanguardia!! (Di venerdì 8 ottobre 2021) 1600 anni dopo la sua leggendaria fondazione, Venezia continua ad essere unica: per l’ambiente urbano, fatto di pietra, terra e acqua e per la sua storia-leggenda. Ma, soprattutto, Venezia è unica per la sua identità di città ossimoro che tiene insieme DNA opposti in una formidabile contraddizione: il fascino della decadenza e la frenesia dell’avanguardia. In programma al Visionario dall’11 al 13 ottobre, Venezia. infinita AVANGUARDIA è il film documentario che prende avvio dall’immenso patrimonio Veneziano per raccontare i palazzi che ospitano capolavori e oggetti storici, le connessioni artistiche e culturali, i nessi visivi che, viaggiando tra le epoche, vanno a comporre il ritratto di una città futuribile. Un labirinto di storie, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 8 ottobre 2021) 1600 anni dopo la sua leggendaria fondazione,continua ad essere unica: per l’ambiente urbano, fatto di pietra, terra e acqua e per la sua storia-leggenda. Ma, soprattutto,è unica per la sua identità di città ossimoro che tiene insieme DNA opposti in una formidabile contraddizione: il fascino della decadenza e la frenesia dell’avanguardia. In programma alal 13AVANGUARDIA è il filmche prende avvio dall’immenso patrimoniono per raccontare i palazzi che ospitano capolavori e oggetti storici, le connessioni artistiche e culturali, i nessi visivi che, viaggiando tra le epoche, vanno a comporre il ritratto di una città futuribile. Un labirinto di storie, ...

