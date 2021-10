Al Castello di Arechi a Salerno la terza edizione del Premio Belle Arti

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Arriva nella suggestiva cornice deldiladel prestigioso, riconoscimento internazionale di pittura, poesia, fotografia e scultura, in collaborazione con le Accademie.L’iniziativa, presentata dal curatore d’arte Salvo Nugnes, ha i contributi di grandi nomi del mondo della cultura e dell’arte come Maria Rita Parsi, scrittrice e psicoterapeuta, Giuseppe La Bruna, già direttore della storica Accademia didi Venezia, Caterina Grifoni, presidente FIDAPA Sp., Marco Giordano, presidente “Re D’Italia Art” ed altri ancora. Le opere vincitrici dell’importantesaranno video esposte all’esclusivo evento che si terrà a ...

Salernonotizie.it

Doppio evento in contemporanea, legato all'Arte, sabato pomeriggio, 9 ottobre, alle 18, nel Castello di Arechi. Il maniero che domina il Golfo di Salerno, la città con la più grande piazza sul mare ospita la presentazione del volume dal titolo "L'arte in Quarantena", che nasce dalla sinergia ...