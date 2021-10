Agricoltura biologica | la Regione riconosce 5 biodistretti nel Lazio

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Dopo l’approvazione in Giunta – nello scorso febbraio – del regolamento sui, abbiamo approvato le delibere di riconoscimento di 5del: “Castelli Romani”, con ambito territoriale i Comuni di Colonna, Grottaferrata, Frascati, Marino, Monte Porzio Catone e Rocca di Papa; “Lago di Bolsena”, ricadente nei Comuni di Acquapendente, Latera, Gradoli, San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Grotte di Castro, Cellere, Celleno, Montefiascone, Canino, Farnese, Piansano, Bagnoregio, Ischia di Castro, Capodimonte, Marta, Valentano; “Etrusco romano”; “Valle di Comino” e “Via Amerina e delle Forre”. Lo dichiara in una nota l’assessora, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della, Enrica Onorati. “Parliamo di territori ...

sergiosaia : @FerroniFranco @ChriCavazza @TeresaBellanova @WWFitalia @cambialaterra @FederBio fai disinformazione. I principi at… - agamb3r : Sfogliando le ultime edizioni della #Gazzetta Ufficiale si scopre che ci sono molte occasioni per ottenere sostegni… - simonegheri : RT @AnciToscana: Sviluppo sostenibile attraverso l'#agricoltura #biologica e #biodinamica, tanti #sindaci toscani e #produttori al webinar… - Marina_Lauri : RT @AnciToscana: Sviluppo sostenibile attraverso l'#agricoltura #biologica e #biodinamica, tanti #sindaci toscani e #produttori al webinar… - AnciToscana : Sviluppo sostenibile attraverso l'#agricoltura #biologica e #biodinamica, tanti #sindaci toscani e #produttori al w… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura biologica

Il Faro online

Intendiamo infatti promuovere i progetti che puntino allo sviluppo dell', all'uso razionale delle materie prime e delle risorse energetiche, alla riduzione dell'uso di ...e sviluppo sostenibile al centro della Festa della Mela " 4° edizion... Articoli recenti Alla Festa della Mela di Castel del Giudice i temi dell'Agenda 2030 ONUL'agricoltura italiana è flagellata da una popolazione enorme e in continua crescita di cinghiali. Al problema non esiste una soluzione unica, ma la caccia può rappresentare un valido strumento di con ...ROMA- “Dopo l’approvazione in Giunta – nello scorso febbraio – del regolamento sui biodistretti, abbiamo approvato le delibere di riconoscimento di 5 biodistretti del Lazio: “Castelli Romani”, con amb ...