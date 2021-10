Agatha Harkness: annunciato lo spin-off di WandaVision (Di venerdì 8 ottobre 2021) I Marvel Studios stanno ufficialmente sviluppando una serie tv spin off di WandaVision, incentrata su Agatha Harkness. Il personaggio, interpretato dalla bravissima Kathryn Hahn, ritornerà sul piccolo schermo dopo i numerosi rumor degli ultimi mesi che la vedevano coinvolta in altri prodotti MCU. A rilasciare la notizia è stata la testata Variety che ha descritto la serie come una vera e propria dark comedy. Agatha Harkness: alla scoperta del Darkhold? Jac Schaeffer, produttrice esecutiva di WandaVision, riprenderà il ruolo anche in questa serie. Sarà molto interessante vedere che direzione prenderà il prodotto, ma soprattutto se deciderà di raccontare passato o futuro del personaggio. Come abbiamo visto in WandaVision, infatti, la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) I Marvel Studios stanno ufficialmente sviluppando una serie tvoff di, incentrata su. Il personaggio, interpretato dalla bravissima Kathryn Hahn, ritornerà sul piccolo schermo dopo i numerosi rumor degli ultimi mesi che la vedevano coinvolta in altri prodotti MCU. A rilasciare la notizia è stata la testata Variety che ha descritto la serie come una vera e propria dark comedy.: alla scoperta del Darkhold? Jac Schaeffer, produttrice esecutiva di, riprenderà il ruolo anche in questa serie. Sarà molto interessante vedere che direzione prenderà il prodotto, ma soprattutto se deciderà di raccontare passato o futuro del personaggio. Come abbiamo visto in, infatti, la ...

