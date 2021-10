Afghanistan, l'Isis rivendica l'attentato alla moschea di Kunduz (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'Isis ha rivendicato in un comunicato l'attentato alla moschea sciita di Kunduz, in Afghanistan. Il bilancio delle vittime, ancora provvisorio, sarebbe di almeno 60 morti e di oltre 100 feriti. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'hato in un comunicato l'sciita di, in. Il bilancio delle vittime, ancora provvisorio, sarebbe di almeno 60 morti e di oltre 100 feriti.

Advertising

euronewsit : Si tratta dell'attacco più letale dalla partenza dei soldati della coalizione. Ancora una volta, si sospetta della… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Afghanistan #ISIS rivendica l'attentato alla moschea di #Kunduz (??Chi arma… - news_bz : ATTENTATO ISIS IN UNA MOSCHEA IN AFGHANISTAN: UN CENTINAIO I MORTI Terribile attentato oggi alla moschea ?? Sales… - fr4nc15_93 : Più di cento morti in un attentato condotto dall'Isis nella moschea di #Kunduz, in Afghanistan. - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: L'ombra dell'Isis dietro l'attentato in una moschea di Kunduz -