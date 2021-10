Afghanistan, decine di morti per attentato kamikaze nella moschea sciita di Kunduz (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sale a 60 morti e 107 feriti il bilancio dell’attacco suicida in una moschea sciita di Kunduz, in Afghanistan. Lo riferisce il corrispondente di al Jazeera. Mentre per la Reuters il numero di vittime è 46. Il bilancio, però, sembra destinato a salire ulteriormente – fonti talebane parlano di oltre cento vittime – anche a causa del fatto che l’attentato alla moschea di Sayed Abad, nell’Afghanistan settentrionale, è stato condotto mentre era in corso la preghiera del venerdì. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando al Kunduz Trauma Centre dove stanno arrivando i feriti dell’esplosione che ha colpito una moschea della città afghana. «Al momento sono arrivati 90 feriti e 20 persone senza vita. Le e’quipe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sale a 60e 107 feriti il bilancio dell’attacco suicida in unadi, in. Lo riferisce il corrispondente di al Jazeera. Mentre per la Reuters il numero di vittime è 46. Il bilancio, però, sembra destinato a salire ulteriormente – fonti talebane parlano di oltre cento vittime – anche a causa del fatto che l’alladi Sayed Abad, nell’settentrionale, è stato condotto mentre era in corso la preghiera del venerdì. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando alTrauma Centre dove stanno arrivando i feriti dell’esplosione che ha colpito unadella città afghana. «Al momento sono arrivati 90 feriti e 20 persone senza vita. Le e’quipe ...

Advertising

Francesco_Rizz_ : RT @ilpost: C’è stato un attentato in una moschea di Kunduz, in Afghanistan: ci sono decine di morti e centinaia di feriti - FatimaCurzio : RT @ilpost: C’è stato un attentato in una moschea di Kunduz, in Afghanistan: ci sono decine di morti e centinaia di feriti - marmiccico : RT @ilpost: C’è stato un attentato in una moschea di Kunduz, in Afghanistan: ci sono decine di morti e centinaia di feriti - ilpost : C’è stato un attentato in una moschea di Kunduz, in Afghanistan: ci sono decine di morti e centinaia di feriti - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ??#AFGHANISTAN???? DECINE DI MORTI a causa dell'esplosione nella moschea sciita di #Kunduz durante la preghiera del venerdì.… -