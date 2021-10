Afghanistan, attentato kamikaze in una moschea a Kunduz: decine tra morti e feriti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un attentato kamikaze a Kunduz, in Afghanistan, ha provocato circa 60 morti e almeno 107 feriti in una moschea sciita. Lo riferiscono i talebani dopo un'esplosione avvenuta nella città nel nord del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un, in, ha provocato circa 60e almeno 107in unasciita. Lo riferiscono i talebani dopo un'esplosione avvenuta nella città nel nord del ...

