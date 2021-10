Afghanistan, attentato kamikaze in una moschea a Kunduz: almeno 50 morti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un attentato kamikaze a Kunduz, in Afghanistan, ha provocato circa 50 morti e almeno 140 feriti in una moschea sciita. Lo riferiscono i talebani dopo un'esplosione avvenuta nella città nel nord del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un, in, ha provocato circa 50140 feriti in unasciita. Lo riferiscono i talebani dopo un'esplosione avvenuta nella città nel nord del ...

Advertising

gidolo : RT @Agenzia_Italia: ??Strage in una moschea della provincia di #Kunduz, kamikaze uccide 100 persone #BreakingNews #Afghanistan https://t.… - giampaz : Ultima puntata della settimana. Non è stato facile decidere tema forte di oggi, tra attentato in #Afghanistan, prem… - Radio1Rai : ??L'attacco alla moschea sciita in #Afghanistan. E' stato un attentato suicida, lo riferisce il responsabile taleban… - Agenzia_Italia : Strage in una moschea della provincia di Kunduz, kamikaze uccide 100 persone - fisco24_info : Afghanistan, almeno 100 morti per attentato kamikaze in una moschea: Al momento l'azione non è stata rivendicata, m… -