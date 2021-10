Afghanistan, attentato kamikaze a Kunduz | Video (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le tragiche immagini riprendono la fuga dei diversi fedeli che sono riuscite a scappare dal luogo dell'attentato di stampo terroristico. Per ora l'azione non è stata rivendicata, ma nelle ultime settimane si sono intensificati gli attacchi compiuti dai miliziani dell'Isis-K. Questa tragedia arriva a pochi giorni di distanza dal precedente attentato del 3 ottobre, nel quale un commando aveva fatto esplodere un'autobomba vicino a una moschea a Kabul. Afghanistan, doppio attentato all'aeroporto di Kabul Video Il primo attacco kamikaze si è verificato oggi fuori all'aeroporto di Kabul. ...Terrorismo Francia Avignone attentato Noneattentato di terrorismo a Parigi vicino alla sede di Charlie Hebdo Un atto di terrorismo è avvenuto ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le tragiche immagini riprendono la fuga dei diversi fedeli che sono riuscite a scappare dal luogo dell'di stampo terroristico. Per ora l'azione non è stata rivendicata, ma nelle ultime settimane si sono intensificati gli attacchi compiuti dai miliziani dell'Isis-K. Questa tragedia arriva a pochi giorni di distanza dal precedentedel 3 ottobre, nel quale un commando aveva fatto esplodere un'autobomba vicino a una moschea a Kabul., doppioall'aeroporto di KabulIl primo attaccosi è verificato oggi fuori all'aeroporto di Kabul. ...Terrorismo Francia AvignoneNonedi terrorismo a Parigi vicino alla sede di Charlie Hebdo Un atto di terrorismo è avvenuto ...

