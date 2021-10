Afghanistan, attentato contro moschea sciita nel nordest: almeno 50 morti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Afghanistan, devastante attentato colpisce una moschea sciita nel nordest: almeno 50 morti almeno 50 persone sono morte in una devastante esplosione che ha colpito una moschea sciita nella città di Kunduz in Afghanistan nordorientale. Lo riporta Afp citando secondo fonti ospedaliere. Nessun gruppo ha finora rivendicato l’attentato, confermato anche dal portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. ““Questo pomeriggio è avvenuta un’esplosione in una moschea di nostri compatrioti sciiti (…) a causa della quale alcuni nostri compatrioti sono stati martirizzati e feriti”, ha detto Mujahid su Twitter. Nelle scorse settimane l’Isis, rivale dei talebani tornati al potere ad ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021), devastantecolpisce unanel5050 persone sono morte in una devastante esplosione che ha colpito unanella città di Kunduz innordorientale. Lo riporta Afp citando secondo fonti ospedaliere. Nessun gruppo ha finora rivendicato l’, confermato anche dal portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. ““Questo pomeriggio è avvenuta un’esplosione in unadi nostri compatrioti sciiti (…) a causa della quale alcuni nostri compatrioti sono stati martirizzati e feriti”, ha detto Mujahid su Twitter. Nelle scorse settimane l’Isis, rivale dei talebani tornati al potere ad ...

Advertising

ultimoranet : Afghanistan ????, attentato in una moschea di Kunduz: Kamikaze in azione durante la preghiera del venerdì. Il bilanci… - andrea_gym : RT @mimosaosa: Immagini forti : Attentato contro la moschea sciita di Kunduz #Afghanistan - Agenzia_Italia : ??Strage in una moschea della provincia di #Kunduz, kamikaze uccide 100 persone #BreakingNews #Afghanistan - teletext_ch_it : Attentato in Afghanistan, molti morti - AmmirabileElena : RT @battiston_g: #Afghanistan: non c'è pace. Poco fa, un attentato all'interno di una moschea sciita a Kunduz. Da altre immagini e prime in… -