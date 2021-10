Afghanistan, attentato contro moschea sciita nel nordest: almeno 50 morti e 90 feriti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Afghanistan, attentato contro moschea sciita nel nordest: almeno 50 morti almeno 50 persone sono morte in una devastante esplosione che ha colpito una moschea sciita nella città di Kunduz in Afghanistan nordorientale. Lo riporta Afp citando secondo fonti ospedaliere. Nessun gruppo ha finora rivendicato l’attentato, confermato anche da Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani, tornati al potere ad agosto dopo il ritiro delle forze statunitensi e alleate. ““Questo pomeriggio è avvenuta un’esplosione in una moschea di nostri compatrioti sciiti (…) a causa della quale alcuni nostri compatrioti sono stati martirizzati e feriti”, ha detto ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021)nel5050 persone sono morte in una devastante esplosione che ha colpito unanella città di Kunduz innordorientale. Lo riporta Afp citando secondo fonti ospedaliere. Nessun gruppo ha finora rivendicato l’, confermato anche da Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani, tornati al potere ad agosto dopo il ritiro delle forze statunitensi e alleate. ““Questo pomeriggio è avvenuta un’esplosione in unadi nostri compatrioti sciiti (…) a causa della quale alcuni nostri compatrioti sono stati martirizzati e”, ha detto ...

