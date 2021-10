Afghanistan, ancora attacco kamikaze in una moschea: almeno 50 morti e 140 feriti (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’esplosione avvenuta in una moschea di Kunduz, in Afghanistan, è stata opera di un kamikaze. Sono morte almeno 50 persone, mentre 140 sono rimaste ferite. Un bilancio destinato ad aggravarsi secondo fonti ospedaliere, in quello che sembra l’ultimo attentato suicida per mano dei terroristi dell’Isis. Solo cinque giorni fa erano morte altre 12 persone in un attentato nella moschea Eid Gah a Kabul, poco distante dal palazzo presidenziale. L’attacco voleva colpire il portavoce dei talebani, Zabihulla Mujaid, che in quel momento era nella moschea per il funerali di sua madre. In quell’occasione, i talebani avevano reagito immediatamente, con un blitz notturno contro un presunto covo dell’Isis Khorasan a Kabul. Leggi anche: Afghanistan, attentato ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’esplosione avvenuta in unadi Kunduz, in, è stata opera di un. Sono morte50 persone, mentre 140 sono rimaste ferite. Un bilancio destinato ad aggravarsi secondo fonti ospedaliere, in quello che sembra l’ultimo attentato suicida per mano dei terroristi dell’Isis. Solo cinque giorni fa erano morte altre 12 persone in un attentato nellaEid Gah a Kabul, poco distante dal palazzo presidenziale. L’voleva colpire il portavoce dei talebani, Zabihulla Mujaid, che in quel momento era nellaper il funerali di sua madre. In quell’occasione, i talebani avevano reagito immediatamente, con un blitz notturno contro un presunto covo dell’Isis Khorasan a Kabul. Leggi anche:, attentato ...

Advertising

RaiNews : E' di almeno 15 morti e 90 feriti il bilancio, ancora provvisorio, dell'esplosione che ha investito una moschea sci… - danielamarch8 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Afghanistan È di almeno 100 morti e 300 feriti il pesantissimo bilancio, ancora prov… - Dome689 : RT @Open_gol: Ancora un attentato in una moschea in Afghanistan - Paola_Grechi : RT @battiston_g: #Afghanistan: non c'è pace. Poco fa, un attentato all'interno di una moschea sciita a Kunduz. Da altre immagini e prime in… - GiovanniFanfoni : RT @Asiablog_it: ??#AFGHANISTAN???? Almeno 100 MORTI nell'esplosione di oggi durante la preghiera del venerdì nella Grande moschea sciita di… -