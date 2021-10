Afghanistan, 60 morti in un'esplosione nella moschea di Kunduz (Di venerdì 8 ottobre 2021) E' di 60 morti e 107 feriti il bilancio , drammaticamente ancora provvisorio, dell'esplosione in una moschea di Kunduz , in Afghanistan. Lo riferiscono fonti ospedaliere. L'esplosione è stata causata ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 8 ottobre 2021) E' di 60e 107 feriti il bilancio , drammaticamente ancora provvisorio, dell'in unadi, in. Lo riferiscono fonti ospedaliere. L'è stata causata ...

Advertising

RaiNews : E' di almeno 15 morti e 90 feriti il bilancio, ancora provvisorio, dell'esplosione che ha investito una moschea sci… - CristianoGemini : RT @Asiablog_it: ??#AFGHANISTAN???? Almeno 100 MORTI nell'esplosione di oggi durante la preghiera del venerdì nella Grande moschea sciita di… - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Afghanistan, attentato kamikaze in moschea sciita a Kunduz: almeno 60 morti e 107 feriti - marmiccico : RT @SkyTG24: Afghanistan, attentato kamikaze in moschea sciita a Kunduz: almeno 60 morti e 107 feriti - MartinaShali92 : RT @SkyTG24: Afghanistan, attentato kamikaze in moschea sciita a Kunduz: almeno 60 morti e 107 feriti -