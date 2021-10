Adinolfi e il blitz per disturbare la manifestazione pro eutanasia legale davanti alla Cassazione | VIDEO

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Questa mattina Marco Cappato, proponente del referendum a favore dell’ha dato vita ad unapacificala Corte di. “Oltre un milione e duecentomila cittadini italiani chiedono che finalmente si possa decidere di non dover più imporre contro la volontà del malato la sofferenza come una tortura insopportabile – ha detto oggi Cappato da Piazza Cavour, sede della-. Poter decidere finalmente tra l’clandestina che c’e’ già in Italia e quellafatta di regole, responsabilità, conoscenza, ovviamente assistenza per chi vuole vivere e rispetto della decisione di chi non lo vuole più”. Insieme all’@ass coscioni e agli altri promotori abbiamo depositato in...

Advertising

fisco24_info : Eutanasia, Adinolfi contro promotori referendum: 'State imbrogliando' - Video: Blitz del fondatore del Popolo della… -

Ultime Notizie dalla rete : Adinolfi blitz

Queste le Marioin unin piazza Cavour a Roma nel giorno del deposito delle firme in Cassazione per chiedere il referendum sull'Eutanasia legale. In tutta risposta al fondatore del ...di Marioin piazza Cavour a Roma nel giorno del deposito delle firme in Cassazione per chiedere il referendum sull'Eutanasia legale. 'State imbrogliando, è un imbroglio - ha urlato ...Blitz di Mario Adinolfi in piazza Cavour a Roma nel giorno del deposito delle firme in Cassazione per chiedere il referendum sull’Eutanasia legale. "State imbrogliando, è ...Blitz di Mario Adinolfi in piazza Cavour a Roma nel giorno del deposito delle firme in Cassazione per chiedere il referendum sull’Eutanasia legale. “State imbrogliando, è un imbroglio – ha urlato fond ...