Adele splendida in copertina di Vogue Ma specifica | “Non ho condiviso il mio percorso sui social perché l’ho fatto per me | si tratta del mio corpo”

(Di venerdì 8 ottobre 2021)e la sua nuova forma fisica. Dal momento in cui la popstar è apparsa visibilmente dimagrita e con unmolto tonico, sui giornali di tutto il mondo si è parlato di lei in termini di “come avràa ottenere questi risultati?”. Tralasciando per un attimo l’inopportunità di parlare deldelle donne in termini di “valutazione”,ha dichiarato aUk (che le ha dedicato la cover) di non avere alcuna intenzione di condividere il suo: “Le persone sono scioccatenon hoil miodi salute. Siamo abituati alle persone che documentano tutto su Instagram. Questa cosa, invece,fatta per me stessa e per nessun altro.mai avrei ...

... ha dettoin una lunga intervista rilasciata a Vogue , che ha immortalato la cantautrice britannica informa.ha voluto fugare ogni dubbio sui tanti commenti che si sono ...... quindi gli Why, The Moon regalano unasferzata d'energia con una cover dei Twenty One ... prendendosi la sedia così come riescono a fare i Mutonia portando 'Rumor Has It' die superando ...«Le persone sono scioccate perché non ho condiviso il mio percorso di salute», ha detto Adele in una lunga intervista rilasciata a Vogue, che ha ...Dopo sei anni di silenzio e un divorzio, Adele è tornata. Il 15 ottobre uscirà in radio "Easy on Me", primo singolo estratto dal suo nuovo e attesissimo album, 30, che la cantante britannica ha voluto ...