Adele: nuova forma fisica, divorzio e nuovo album così ha iniziato a pensare a se stessa (Di venerdì 8 ottobre 2021) Adele ha fatto tutto per se stessa ed è nella sua nuova forma fisica che si racconta attraverso Vogue Uk che le dedica la copertina. Adele è meravigliosa, torna dopo 5 anni e si racconta a 360 gradi. Il divorzio, i chili persi e finalmente è pronta per un nuovo album. Il singolo Easy on me è ben più di un brano che annuncia il suo ritorno. La cantante confida tutto nel suo album tra un verso e l’altro, sono le sue canzoni e dicono tante cose insieme. Autoriflessione, autoredenzione ma anche autodistruzione, sono parole che usa lei e desidera che le persone ascoltino la sua versione della storia, per la prima volta. Il dolore per le domande del figlio che restavano senza risposte. E’ a lui che Adele più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 ottobre 2021)ha fatto tutto per seed è nella suache si racconta attraverso Vogue Uk che le dedica la copertina.è meravigliosa, torna dopo 5 anni e si racconta a 360 gradi. Il, i chili persi e finalmente è pronta per un. Il singolo Easy on me è ben più di un brano che annuncia il suo ritorno. La cantante confida tutto nel suotra un verso e l’altro, sono le sue canzoni e dicono tante cose insieme. Autoriflessione, autoredenzione ma anche autodistruzione, sono parole che usa lei e desidera che le persone ascoltino la sua versione della storia, per la prima volta. Il dolore per le domande del figlio che restavano senza risposte. E’ a lui chepiù ...

