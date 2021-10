Adele: "Non si è mai trattato di perdere peso, l'ho fatto per me. Dalle donne le parole peggiori" (Di venerdì 8 ottobre 2021) View this post on Instagram A post shared by Adele (@Adele) Adele è tornata dopo 5 anni di assenza Dalle scene e per l’occasione ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al settimanale Vogue. “Easy on me” è il titolo del nuovo singolo, in uscita il prossimo 15 ottobre. Nell’album prende spazio ciò che è avvenuto nella vita dell’artista negli ultimi anni, dopo il divorzio dal marito Simon Konecki dal quale ha avuto un figlio, Angelo. “Nessuno di noi due ha fatto qualcosa di sbagliato” ha raccontato la 33enne, “Non ci siamo fatti del male o nulla del genere. Era solo che volevo che mio figlio mi vedesse amare per davvero. Ed essere amata. Da quel momento sono partita alla ricerca della mia vera felicità”. L’album vuole essere anche una risposta in musica ai quesiti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) View this post on Instagram A post shared by(@è tornata dopo 5 anni di assenzascene e per l’occasione ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al settimanale Vogue. “Easy on me” è il titolo del nuovo singolo, in uscita il prossimo 15 ottobre. Nell’album prende spazio ciò che è avvenuto nella vita dell’artista negli ultimi anni, dopo il divorzio dal marito Simon Konecki dal quale ha avuto un figlio, Angelo. “Nessuno di noi due haqualcosa di sbagliato” ha raccontato la 33enne, “Non ci siamo fatti del male o nulla del genere. Era solo che volevo che mio figlio mi vedesse amare per davvero. Ed essere amata. Da quel momento sono partita alla ricerca della mia vera felicità”. L’album vuole essere anche una risposta in musica ai quesiti ...

