Adele, il nuovo album e il dimagrimento di 45 kg: ecco il suo segreto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lo scorso marzo il divorzio tra Adele e il suo ex marito, Simon Konecki, è stato ufficializzato, dopo che i due si erano già separati nel 2019. Nonostante il matrimonio fallito, la cantante 33enne ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di darsi all’attività fisica, con risultati sorprendenti. Già a maggio dello scorso anno Adele aveva stupito tutti i suoi fan mostrandosi in buona forma dopo aver perso circa 45 chili. L’artista londinese ha poi rilasciato un’intervista alla rivista Vogue, dove ha spiegato che la sua ansia ha giocato un ruolo fondamentale nel convincerla a seguire un nuovo regime di fitness. Adele ha affermato di essere diventata a tutti gli effetti “dipendente dall’allenamento” e di praticarlo tre volte al giorno. LEGGI ANCHE => Lutto per la cantante Adele: ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lo scorso marzo il divorzio trae il suo ex marito, Simon Konecki, è stato ufficializzato, dopo che i due si erano già separati nel 2019. Nonostante il matrimonio fallito, la cantante 33enne ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di darsi all’attività fisica, con risultati sorprendenti. Già a maggio dello scorso annoaveva stupito tutti i suoi fan mostrandosi in buona forma dopo aver perso circa 45 chili. L’artista londinese ha poi rilasciato un’intervista alla rivista Vogue, dove ha spiegato che la sua ansia ha giocato un ruolo fondamentale nel convincerla a seguire unregime di fitness.ha affermato di essere diventata a tutti gli effetti “dipendente dall’allenamento” e di praticarlo tre volte al giorno. LEGGI ANCHE => Lutto per la cantante: ...

Advertising

IlContiAndrea : Già pazzo delle prime note e del video. #Adele torna con #EasyOnMe, il nuovo singolo il 15 ottobre - IlContiAndrea : Il ritorno di #Adele potrebbe essere segnato da un mega evento televisivo per presentare il suo nuovo album “30”. I… - itsaquas0n : RT @riverhaz: adele ha divorziato e sta per droppare un nuovo singolo, mi trema il culo sinceramente - ahdsmind : RT @riverhaz: adele ha divorziato e sta per droppare un nuovo singolo, mi trema il culo sinceramente - dasol4conme : RT @riverhaz: adele ha divorziato e sta per droppare un nuovo singolo, mi trema il culo sinceramente -