Adele e il rapporto (non facile) con il figlio dopo il divorzio: "Non riuscivo a vederlo"

Adele, la star della musica pop, ha raccontato durante un'intervista rilasciata a Vogue la sua situazione familiare: dal divorzio dall'ex marito al rapporto con il figlio Angelo di 8 anni. Mamma Adele ha sottolineato in merito al suo rapporto con il figlio Angelo e all'immenso amore che prova per lui: Voglio che mio figlio mi veda amare davvero.

Adele, il divorzio e il rapporto con il figlio Angelo: "Voglio che mio figlio mi veda amare davvero"

Adele non è solo una delle cantanti più apprezzate e amate a livello mondiale ma è, soprattutto, una mamma. Una mamma che vuole insegnare al proprio bimbo di 8 anni cosa vuol dire essere felici e amare ...

