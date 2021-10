Addio Mussillo | quel saluto che nessun messinese potrà mai dimenticare

(Di venerdì 8 ottobre 2021) "Anche per oggi è tutto, non mi resta che ringraziare per la cortese attenzione e dare come sempre a tutti appuntamento al prossimo venerdì. Un grazie di cuore... e arrivederci"

PassioneMessina : Ci sono momenti in cui è opportuno fare silenzio e rendere il dovuto omaggio a un Messinese con la M maiuscola che… - lecodelsud : #Messina. Addio a Samuele #Mussillo, “ l’uomo del tempo” stroncato da un infarto. Aveva 62 anni #8Ottobre -

"Anche per oggi è tutto, non mi resta che ringraziare per la cortese attenzione e dare come sempre a tutti appuntamento al prossimo venerdì. Un grazie di cuore... e arrivederci"IL LUTTO Messina, è morto il noto esperto meteo Samuele: domani i funerali Classe 1959, Samuele ha fatto della sua passione per la meteorologia una ragione di vita. Nella sua abitazione, a ...«Grazie, di cuore». E sì, caro Samuele, grazie a te, di cuore. E arrivederci... Quando è arrivata la notizia in redazione, ieri sera, poco dopo le 23, ...Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo le 23 del 7 ottobre, a 62 anni. E’ morto, all’improvviso, per un infarto fulminante Samuele Mussillo, l’inimitabile metereologo dello Stretto, un volto noto ...