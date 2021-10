Accordo storico sulla tassa per le multinazionali: gettito da 125 miliardi di dollari (Di venerdì 8 ottobre 2021) La minimum tax del 15% entrerà in vigore nel 2023 e ridistribuirà ai paesi di tutto il mondo oltre 125 miliardi di dollari, provenienti da circa 100 tra le più grandi multinazionali del mondo. L’obiettivo, spiega una nota Ocse, è far sì che queste società paghino la loro giusta quota di tasse indipendentemente dalle giurisdizioni in cui operano e realizzano un profitto. Il provvedimento verrà presentato alla riunione dei ministri delle finanze del G20 a Washington il 13 ottobre e nel corso del vertice dei leader del G20 che si terrà a Roma alla fine dello stesso mese. L’introduzione della minimum tax “renderà il nostro sistema fiscale internazionale più equo ed efficiente. È una grande vittoria per un multilateralismo efficace ed equilibrato. Si tratta di un Accordo di vasta portata che garantisce che il nostro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) La minimum tax del 15% entrerà in vigore nel 2023 e ridistribuirà ai paesi di tutto il mondo oltre 125di, provenienti da circa 100 tra le più grandidel mondo. L’obiettivo, spiega una nota Ocse, è far sì che queste società paghino la loro giusta quota di tasse indipendentemente dalle giurisdizioni in cui operano e realizzano un profitto. Il provvedimento verrà presentato alla riunione dei ministri delle finanze del G20 a Washington il 13 ottobre e nel corso del vertice dei leader del G20 che si terrà a Roma alla fine dello stesso mese. L’introduzione della minimum tax “renderà il nostro sistema fiscale internazionale più equo ed efficiente. È una grande vittoria per un multilateralismo efficace ed equilibrato. Si tratta di undi vasta portata che garantisce che il nostro ...

Advertising

zazoomblog : Accordo storico sulla tassa per le multinazionali: gettito da 125 miliardi di dollari - #Accordo #storico #sulla… - VelocitaSmodata : Secondo voi: - Tante piccole Apple (per dirne una, eh) divise magari per prodotto - Scatola cinese - Fuggi fuggi ge… - paolocosso : L’Irlanda non sarà più il paradiso fiscale delle big-tech. Raggiunto uno storico accordo con l’Unione Europea… - zazoomblog : L’Irlanda non sarà più il paradiso fiscale delle big-tech. Raggiunto uno storico accordo con l’Unione Europea - #L… - Digital_Day : Basta elusione e triangolazioni strane. Doveroso -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo storico Storica intesa all'Ocse tra 136 Paesi:imposta minima del 15% sulle multinazionali L'intesa per garantire che le grandi aziende paghino un'aliquota fiscale minima del 15% e rendere più difficile per loro evitare la tassazione è stato concordato da 136 nazioni Storico accordo in sede Ocse per introdurre una tassa minima globale per le multinazionali. L'intesa per garantire che le grandi aziende paghino un'aliquota fiscale minima del 15% e rendere più ...

Francesco Caruso: "Dietro Franz ci sono dinosauri. Sì ad accordi programmatici" Un accordo politico? Siamo aperti ad intese programmatiche con chi si riconosce nei nostri temi e ... Se avremo l'opportunità di vincere le elezioni, per Cosenza si prospetta qualcosa di storico. Ci ...

Usa, tetto del debito: trovata l’intesa per allontanare uno storico default Il Sole 24 ORE Accordo storico sulla tassa per le multinazionali: gettito da 125 miliardi di dollari L’introduzione della minimum tax “renderà il nostro sistema fiscale internazionale più equo ed efficiente. È una grande vittoria per un multilateralismo efficace ed equilibrato. Si tratta di un accord ...

Minimum tax alle multinazionali al 15%. Storico "sì" dell'Irlanda Sì di Irlanda ed Estonia a una minimum tax globale sulle multinazionali. L'accordo per una tassazione minima al 15%, che già a luglio aveva strappato il sì di 134 paesi, si applicherebbe alle multinaz ...

L'intesa per garantire che le grandi aziende paghino un'aliquota fiscale minima del 15% e rendere più difficile per loro evitare la tassazione è stato concordato da 136 nazioniin sede Ocse per introdurre una tassa minima globale per le multinazionali. L'intesa per garantire che le grandi aziende paghino un'aliquota fiscale minima del 15% e rendere più ...Unpolitico? Siamo aperti ad intese programmatiche con chi si riconosce nei nostri temi e ... Se avremo l'opportunità di vincere le elezioni, per Cosenza si prospetta qualcosa di. Ci ...L’introduzione della minimum tax “renderà il nostro sistema fiscale internazionale più equo ed efficiente. È una grande vittoria per un multilateralismo efficace ed equilibrato. Si tratta di un accord ...Sì di Irlanda ed Estonia a una minimum tax globale sulle multinazionali. L'accordo per una tassazione minima al 15%, che già a luglio aveva strappato il sì di 134 paesi, si applicherebbe alle multinaz ...