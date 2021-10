“A Second to Midnight”, il nuovo brano di Kylie Minogue [VIDEO] (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il singolo anticipa l’uscita del progetto “Disco: guest list edition” in uscita il prossimo 12 novembre con collaborazioni inedite come con Gloria Gaynor e Jessie Ware È disponibile su tutte le piattaforme digitali “A Second to Midnight”, il nuovo singolo dell’icona pop Kylie Minogue, co-scritto e registrato insieme all’incredibile Years & Years. Online a questo link anche il VIDEO ufficiale del brano, girato dalla regista e collaboratrice di lunga data Sophie Muller nella storica Collins’ Music Hall di Londra. Il singolo è il primo estratto da “Disco: Guest List Edition” (BMG), una riedizione del precedente progetto “Disco”, in uscita venerdì 12 novembre e già disponibile in pre-order! “Disco: Guest List Edition” è un doppio CD con un’incredibile varietà di nuovi ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il singolo anticipa l’uscita del progetto “Disco: guest list edition” in uscita il prossimo 12 novembre con collaborazioni inedite come con Gloria Gaynor e Jessie Ware È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Ato”, ilsingolo dell’icona pop, co-scritto e registrato insieme all’incredibile Years & Years. Online a questo link anche ilufficiale del, girato dalla regista e collaboratrice di lunga data Sophie Muller nella storica Collins’ Music Hall di Londra. Il singolo è il primo estratto da “Disco: Guest List Edition” (BMG), una riedizione del precedente progetto “Disco”, in uscita venerdì 12 novembre e già disponibile in pre-order! “Disco: Guest List Edition” è un doppio CD con un’incredibile varietà di nuovi ...

