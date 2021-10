A scuole e ricerca i primi fondi Pnrr per ripartire "Dieci miliardi subito, stiamo pensando al futuro" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Accolto l'appello del Nobel Parisi: 60 progetti per 5 miliardi, il 40% riservato alle donne. Tre miliardi per asili e materne, gli altri per mense, palestre e lavori Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Accolto l'appello del Nobel Parisi: 60 progetti per 5, il 40% riservato alle donne. Treper asili e materne, gli altri per mense, palestre e lavori

