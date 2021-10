A due giornalisti, lei filippina lui russo, il premio Nobel per la pace: 'hanno salvaguardato la libertà di espressione' (Di venerdì 8 ottobre 2021) Maria Ressa è nota per le inchieste sul presidente filippino Duterte. Muratov, ex direttore della collega Politkovskaja, uccisa 15 anni fa a Mosca, ha commentato: lo avrei dato a Alexei Navalny Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Maria Ressa è nota per le inchieste sul presidente filippino Duterte. Muratov, ex direttore della collega Politkovskaja, uccisa 15 anni fa a Mosca, ha commentato: lo avrei dato a Alexei Navalny

