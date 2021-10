Zona Franca, nuova avventura del supereroe di Paperopoli su Topolino (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il leggendario papero mascherato torna protagonista con un’avventura in due tempi, presente anche l’automa completo e accessoriato del PK Robot Su Topolino proseguono i festeggiamenti per il 25° anniversario dell’uscita del primo albo di PK (datato marzo 1996). Sul numero 3437, disponibile da mercoledì 6 ottobre, gli affezionati PKers e i lettori più giovani troveranno la prima parte di Zona Franca, una nuova avventura in due tempi con protagonista assoluto il supereroe di Paperopoli, scritta da Alessandro Sisti e con i disegni di Lorenzo Pastrovicchio. Inoltre, insieme a Topolino 3437 sarà possibile iniziare a costruire il PK Robot, un automa completo pronto a sfidare ogni minaccia – ispirato alla storia a fumetti – disponibile in ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il leggendario papero mascherato torna protagonista con un’in due tempi, presente anche l’automa completo e accessoriato del PK Robot Suproseguono i festeggiamenti per il 25° anniversario dell’uscita del primo albo di PK (datato marzo 1996). Sul numero 3437, disponibile da mercoledì 6 ottobre, gli affezionati PKers e i lettori più giovani troveranno la prima parte di, unain due tempi con protagonista assoluto ildi, scritta da Alessandro Sisti e con i disegni di Lorenzo Pastrovicchio. Inoltre, insieme a3437 sarà possibile iniziare a costruire il PK Robot, un automa completo pronto a sfidare ogni minaccia – ispirato alla storia a fumetti – disponibile in ...

