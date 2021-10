X Factor 2021 | ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ieri sera è andata in onda una nuovadi Xe ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi Xdel 7 Ottobre in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladelladi Xdel 7 Ottobre in TV e streaming Ladi X15 sarà trasmessa in TV e in streaming. La nuova edizione di quest’anno del talent in onda su Sky Uno è condotta da Ludovico Tersigni, musicista e attore italiano, famoso per aver interpretato il ruolo di ...