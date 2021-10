X Factor 2021 | Bootcamp oggi in tv in chiaro? Data | orario e streaming

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Con le audizioni ormai alle spalle, X, format condotto da Ludovico Tersigni, si prende ufficialmente la prima serata italiana. La prima puntata deidi Xandrà in onda stasera, giovedì 7 ottobre, a partire dalle ore 21.15, in prima serata, su Sky Uno (canale 108 e canale 455 del digitale terrestre) oltre che in direttasu Sky Go e su Now TV. Non sarà quindi trasmessa inquesta puntata. Nel ruolo dei quattro giudici spazio alle decisioni di Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika che formeranno i quattro Roster. Una sola regola: almeno un solista e una band. Non perdeteveli. SportFace.

Arriva finalmente l'attesissimo " e soprattutto temutissimo " momento della sfida delle sedie: a X, giovedì 7 ottobre su Sky e NOW , iniziano i Bootcamp . Con la conduzione di Ludovico Tersigni , nello show di Sky prodotto da Fremantle - che quest'anno abolisce la suddivisione in ... X Factor 2021 in streaming e in tv, ecco dove vedere i Bootcamp in onda giovedì 7 ottobre a partire dalle 21.15: anticipazioni e diretta live ... Arriva finalmente l'atteso – e soprattutto temutissimo – momento della sfida delle sedie: a X Factor 2021, stasera su Sky e NOW, iniziano i Bootcamp. Con la conduzione di Ludovico Tersigni, i giudici ...