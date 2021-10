Watford | arriva Nkoulou | ecco il primo rinforzo per Claudio Ranieri

Advertising

sportface2016 : #Watford, Claudio #Ranieri accoglie Nicolas #Nkoulou: il difensore arriva da svincolato dopo l'esperienza al #Torino - PremierShowIT : ?? Colpo a sorpresa del #Watford che si assicura Nicolas N'Koulou. Il difensore camerunense arriva a parametro zero… - sportli26181512 : Nkoulou al Watford: arriva da svincolato: Il difensore, svincolato dopo la fine del contratto con il Torino, ripart… - SkySport : #Nkoulou al #Watford: arriva da svincolato #SkyCalciomercato - alessiocrobu : RT @PAOLOPOLPALA75: @FBiasin È andato al Watford perché quel rincitrullito di Giulini non l’ha contattato e ci siamo dovuti prendere il su… -

Ultime Notizie dalla rete : Watford arriva

Ora, dopo i mesi da svincolato, la chiamata dale la nuova avventura in Premier pronta a iniziare. Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto ...Ilha ufficializzato l'ingaggio di Claudio Ranieri come nuovo allenatore, con un contratto di due anni. Il tecnico romano "a Vicarage Road vantando una vasta esperienza alla guida di ...Claudio Ranieri accoglie il primo rinforzo: Nicolas Nkoulou è un nuovo giocatore del Watford. L'ex Torino ha firmato fino al termine della stagione.Nicolas Nkoulou: colpo di scena. Per Nicolas Nkoulou arriva il colpo di scena. Lo Spezia, che sta palesando gravi problemi nella retroguardia, e che a Verona ha subito 4 reti cont ...