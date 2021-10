Wall Street amplia rialzo dopo accordo sul debito in Senato (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York che amplia la performance dell’avvio dopo la notizia sull’accordo raggiunto al Senatoamericano per innalzare il tetto del debito fino ai primi di dicembre. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra una plusvalenza dell’1,45%; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dell’1,36% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Positivo il Nasdaq 100 (+1,48%); sulla stessa tendenza, in denaro l’S&P 100 (+1,28%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori materiali (+2,04%), beni di consumo secondari (+1,79%) e sanitario (+1,73%).Al top tra i giganti di Wall Street, United Health (+3,32%), DOW (+3,15%), Nike (+2,82%) e Walgreens Boots ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York chela performance dell’avviola notizia sull’raggiunto alamericano per innalzare il tetto delfino ai primi di dicembre. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra una plusvalenza dell’1,45%; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dell’1,36% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Positivo il Nasdaq 100 (+1,48%); sulla stessa tendenza, in denaro l’S&P 100 (+1,28%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori materiali (+2,04%), beni di consumo secondari (+1,79%) e sanitario (+1,73%).Al top tra i giganti di, United Health (+3,32%), DOW (+3,15%), Nike (+2,82%) e Walgreens Boots ...

