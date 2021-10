Volevano investire nei paradisi fiscali: 1500 truffati. Sequestrati 21 milioni di euro agli 11 indagati (Di giovedì 7 ottobre 2021) Attirati dalla possibilità di investire in un paradiso fiscale i loro fondi almeno 1500 persone, tra cui professionisti e imprenditori residenti in Italia, sono rimasti vittime di una truffa finanziaria svelata dagli investigatori della Guardia di finanza di Milano. La destinazione finale dei soldi doveva essere quella relativa a fondi immobiliari alle Isole Bermuda e nel Lichtenstein. Sono undici gli organizzatori della truffa che sono finiti nel registro degli indagati della procura di Milano. Le Fiamme gialle hanno eseguito quindi un sequestro preventivo, propedeutico alla confisca, per oltre 21 milioni di euro nei confronti degli indagati, residenti in Svizzera, nel territorio lombardo, a Roma e nel Pesarese. Le indagini sono state condotte dal nucleo di Polizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Attirati dalla possibilità diin un paradiso fiscale i loro fondi almenopersone, tra cui professionisti e imprenditori residenti in Italia, sono rimasti vittime di una truffa finanziaria svelata dinvestigatori della Guardia di finanza di Milano. La destinazione finale dei soldi doveva essere quella relativa a fondi immobiliari alle Isole Bermuda e nel Lichtenstein. Sono undici gli organizzatori della truffa che sono finiti nel registro deglidella procura di Milano. Le Fiamme gialle hanno eseguito quindi un sequestro preventivo, propedeutico alla confisca, per oltre 21dinei confronti degli, residenti in Svizzera, nel territorio lombardo, a Roma e nel Pesarese. Le indagini sono state condotte dal nucleo di Polizia ...

