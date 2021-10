“Voleva salvare i suoi cani” ma nessuno li ha mai trovati. Hanno trovato lei, morta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un’apparente morte per annegamento quella della giovane modella Polina Kochelenko. Ma la madre non ci crede: troppi elementi non quadrano. E anche Vladimir Luxuria dice la sua. Una morta improvvisa e con molti punti interrogativi quella della 35enne Polina Kochelenko. La giovane modella e criminologa, lo scorso 18 aprile fu ritrovata senza vita con il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un’apparente morte per annegamento quella della giovane modella Polina Kochelenko. Ma la madre non ci crede: troppi elementi non quadrano. E anche Vladimir Luxuria dice la sua. Unaimprovvisa e con molti punti interrogativi quella della 35enne Polina Kochelenko. La giovane modella e criminologa, lo scorso 18 aprile fu ritrovata senza vita con il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

qn_lanazione : Yellowstone, ustionata nella sorgente di acqua bollente. Voleva salvare il cane - Marisab79879802 : RT @MarioOcchini: @ALFO100897 voleva salvare la nostra nazione da vero statista.... gli lanciarono le monetine e morì solo in esilio!la gra… - MariaLu91149151 : RT @MarioOcchini: @ALFO100897 voleva salvare la nostra nazione da vero statista.... gli lanciarono le monetine e morì solo in esilio!la gra… - fb8282 : A volte perdere quello che si voleva salvare, è la vera salvezza.??? - umbertoliuzzo : RT @MarioOcchini: @ALFO100897 voleva salvare la nostra nazione da vero statista.... gli lanciarono le monetine e morì solo in esilio!la gra… -