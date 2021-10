Vittorio Brumotti: età, fidanzata, figlia, Striscia la notizia, Giorgia Palmas, ultime news, Instagram (Di giovedì 7 ottobre 2021) Vittorio Brumotti è conosciuto come record man, grazie alle coraggiose imprese con la sua bike. Inviato del Tg irriverente di Canale 5 Striscia la notizia, colleziona anche minacce da malintenzionati non contenti delle sue segnalazioni civiche. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Striscia la notizia, Antonio Casanova: età, moglie, figli, malato, altezza, capelli, Instagram Chi è Vittorio... Leggi su donnapop (Di giovedì 7 ottobre 2021)è conosciuto come record man, grazie alle coraggiose imprese con la sua bike. Inviato del Tg irriverente di Canale 5la, colleziona anche minacce da malintenzionati non contenti delle sue segnalazioni civiche. Conosciamolo meglio. Leggi anche:la, Antonio Casanova: età, moglie, figli, malato, altezza, capelli,Chi è...

Advertising

fanpage : Violenta aggressione a Vittorio #Brumotti. - Striscia : Mentre realizzavano un servizio sullo spaccio, il nostro Vittorio Brumotti e la sua troupe hanno subito una violent… - GiancarloChimie : RT @Luckyma89652325: La priorità è il grenn cazz per lavorare Striscia la Notizia, per Vittorio Brumotti stavolta finisce in disgrazia: ma… - leone150872 : RT @Alexanderxxvii1: Striscia la Notizia, per Vittorio Brumotti stavolta finisce in disgrazia: massacrato di botte, la prognosi-choc https:… - Luckyma89652325 : La priorità è il grenn cazz per lavorare Striscia la Notizia, per Vittorio Brumotti stavolta finisce in disgrazia:… -