Violento terremoto 6 0 Richter | 20 morti e oltre 300 feriti Persone sotto le macerie | tra le vittime 6 bimbi

Pakistan , unscuote la regione centrale. Una scossa di magnitudo 6 è stata registrata alle 2:31 ora locale (00:01 in Italia). Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (...... sconvolto il 14 agosto scorso, da unsisma che ha provocato oltre 2.200 morti, 5000 ...di nuovo in classe "Sono scioccato nel vedere così tante scuole distrutte o danneggiate dal," ...L'epicentro del sisma di magnitudo 5,9 gradi è stato localizzato 100 chilometri circa ad ovest della capitale provinciale Quetta. A rendere più difficili i soccorsi nella città montuosa di Harnai anch ...Un violentissimo terremoto di magnitudo 6 ha colpito durante la notte la provincia del Belucistan, in Pakistan. In particolare, l'epicentro è stato localizzato a 15 km da Harnai.