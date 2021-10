VIDEO Italia-Spagna, Mancini sicuro: “Meglio aver perso stasera che all’Europeo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la sconfitta in semifinale di Nations League contro la Spagna, il c.t. dell'Italia, Roberto Mancini, parla in conferenza stampa Leggi su mediagol (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la sconfitta in semifinale di Nations League contro la, il c.t. dell', Roberto, parla in conferenza stampa

Advertising

PiazzapulitaLA7 : BENITO CHI? Dopo le conseguenze politiche e giudiziarie dell’inchiesta ‘Lobby Nera’ su Fratelli d’Italia a Milano… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica d'#Armenia Armen #Sarkissian in v… - Inter : ???? | AZZURRI I Campioni d’Europa si allenano al Centro Sportivo dei Campioni d’Italia ???? @Azzurri - FraLauricella : RT @FraLauricella: Inchiesta #leiene sul tonno. Chi ha deciso le quote sottostimate per l'Italia? Vuoi vedere che sono gli stessi democri… - isladecoco7 : RT @ArmoniosiAccent: Traduzione Draghi pensiero. 'Devo portare avanti gli ordini degli strozzini di Bruxelles. Dei vostri voti e della vos… -